Семеро любителей электронной музыки умерли во Вьетнаме

На музыкальном фестивале Vietnam Electronic Weekend во вьетнамском Ханое погибли семь человек. Причина — передозировка наркотиками, сообщает VnExpress International.

Издание пишет, что посетителей доставили в больницы вечером в воскресенье. Многие другие, присутствовавшие на мероприятии, госпитализированы. «Инцидент очень серьезный», — цитирует издание представителей местных властей.

По некоторым данным, несколько человек находятся в коме. Общее количество пострадавших людей пока неизвестно.

Отметим, что Vietnam Electronic Weekend является одним из крупнейших фестивалей, которые когда-либо проводились в столице Вьетнама. В этом году его посетили более пяти тысяч человек.

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