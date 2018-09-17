Семеро любителей электронной музыки умерли во Вьетнаме 

На музыкальном фестивале Vietnam Electronic Weekend во вьетнамском Ханое погибли семь человек. Причина — передозировка наркотиками, сообщает VnExpress International.
Издание пишет, что посетителей доставили в больницы вечером в воскресенье. Многие другие, присутствовавшие на мероприятии, госпитализированы. «Инцидент очень серьезный», — цитирует издание представителей местных властей.
По некоторым данным, несколько человек находятся в коме. Общее количество пострадавших людей пока неизвестно.
Отметим, что Vietnam Electronic Weekend является одним из крупнейших фестивалей, которые когда-либо проводились в столице Вьетнама. В этом году его посетили более пяти тысяч человек.
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