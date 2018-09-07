Срок действия договоров на вылов рыбы могут продлить до конца 2018 года

В России могут продлить срок действия договоров о закреплении квот добычи водных биоресурсов для осуществления прибрежного и промышленного рыболовства. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму

Автор инициативы — член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев . Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Федеральное агентство по рыболовству в 2008 году заключило договоры о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов с рыбохозяйственными предприятиями на 10 лет, следует из пояснительной записки к документу.

Большинство из них было подписано в начале года. Поскольку срок действия договоров на данный момент истёк, многие рыбопромышленные предприятия вынуждены прекратить свою работу. Она возобновится лишь 1 января 2019 года, когда вступят в силу новые документы.

Таким образом, недовылов водных биоресурсов может составить около 150 тысяч тонн, подчёркивается в пояснительной записке к законопроекту. Это может привести к простою судов, финансовым потерям предприятий и негативным социально-экономическим последствиям в прибрежных регионах.

Кроме того, для ряда компаний простой в несколько недель не позволит достичь 50-процентного порога освоения биоресурсов, который установлен законом. Такая ситуация может способствовать расторжению соответствующих договоров.

Законопроект предполагает продление действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного и промышленного рыболовства до 31 декабря 2018 года. Такие же меры предлагается применить в районах действия международных договоров России в этой области.