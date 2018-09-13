В Марий Эл арендаторы леса задолжали федеральному бюджету миллион

В Марий Эл арендаторы за пользование лесом задолжали в федеральный бюджет 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Марийской межрайонной природоохранной прокуратурой. Ведомство провело проверку в рамках исполнения требований бюджетного и лесного законодательства.

Отметим, что министерство природных ресурсов , экологии и охраны окружающей среды республики никаких мер по взысканию задолженности по договорам аренды лесных участков и их расторжению не принималось.

На данный момент природоохранным прокурором в адрес министра и арендаторов лесных участков внесены представления. По результатам их рассмотрения арендаторами полностью погашена задолженность в федеральный бюджет на общую сумму более 1 млн рублей.

Должностное лицо министерства было привлечено прокуратурой к дисциплинарной ответственности.

Фото:Wikimedia Commons, Ol Lega