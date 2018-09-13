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В Марий Эл арендаторы леса задолжали федеральному бюджету миллион
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В Марий Эл арендаторы леса задолжали федеральному бюджету миллион 

РИА «ФедералПресс» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Марий Эл арендаторы за пользование лесом задолжали в федеральный бюджет 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Марийской межрайонной природоохранной прокуратурой. Ведомство провело проверку в рамках исполнения требований бюджетного и лесного законодательства.
Отметим, что министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды республики никаких мер по взысканию задолженности по договорам аренды лесных участков и их расторжению не принималось.
На данный момент природоохранным прокурором в адрес министра и арендаторов лесных участков внесены представления. По результатам их рассмотрения арендаторами полностью погашена задолженность в федеральный бюджет на общую сумму более 1 млн рублей.
Должностное лицо министерства было привлечено прокуратурой к дисциплинарной ответственности.
Фото:Wikimedia Commons, Ol Lega
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