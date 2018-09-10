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«Саратовские авиалинии» выплатили пассажирам более 300 млн рублей
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«Саратовские авиалинии» выплатили пассажирам более 300 млн рублей 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: САРАТОВ24
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания «Саратовские авиалинии», прекратившая полеты 31 мая, выплатила пассажирам более 300 млн рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Саратовская транспортная прокуратура (находится в ведении Южной транспортной прокуратуры) ранее начала проверку соблюдения прав пассажиров, которые приобрели билеты на рейсы авиакомпании. Всего перевозчик должен выплатить пассажирам 400 млн рублей.
"С 30 мая АО «Саратовские авиалинии» не осуществляют деятельность по воздушным перевозкам. Ситуация, связанная с соблюдением прав пассажиров авиакомпании при возврате стоимости билетов, реализованных после 30 мая, находится на контроле прокуратуры, в настоящее время возвращено более 300 млн рублей", — сообщили в пресс-службе.
Ранее в авиакомпании сообщили, что из-за большого объема поступивших заявлений и претензий могут возникнуть задержки выплат компенсаций за купленные пассажирами билеты.
Также сообщалось, что «Саратовские авиалинии» продолжают возвращать стоимость отмененных авиаперевозок, однако в связи со значительным количеством поступивших заявлений и претензий пассажиры могут получить компенсацию за билеты чуть позже. Всего в адрес компании поступило более 10 тыс. претензий и заявлений. Как сообщали в авиакомпании, по состоянию на 20 июня АО «Саратовские авиалинии» вернуло своим пассажирам почти 190 млн рублей за приобретенные ранее билеты после прекращения полетов.
По результатам внеплановых проверок Росавиации, организованных после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом «Саратовских авиалиний», ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта перевозчика.
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