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Крымские журналисты прибыли в Польшу для участия в конференции ОБСЕ
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Крымские журналисты прибыли в Польшу для участия в конференции ОБСЕ 

РИА Новости + ещё 6 11 сентября 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Крымские журналисты прибыли в Варшаву, где примут участие в ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека, сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов Республики Крым Андрей Трофимов.
Двухнедельное совещание Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на тематику прав человека проходит в Варшаве. Целью конференции является обзор обязательств, принятых правительствами стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействия дискриминации.
"Сегодня состоятся дневная и вечерняя сессии, на которых наши коллеги намерены выступить и рассказать о реальной жизни в Крыму. Рассказать мировой общественности о санкциях, грубо нарушающих права человека и призванных фактически изолировать полуостров. Крымские журналисты прошли регистрацию. Будем надеяться, что им все-таки дадут право выступить и донести голос республики", — сказал Трофимов.
По его словам, делегацию от Крыма представляют журналист, кинодокументалист Денис Симоненко, генеральный продюсер Автономной некоммерческой организации «Крымский мост» Александр Беланов, руководитель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев и другие. Позже к крымской делегации присоединятся общественники.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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