Крымские журналисты прибыли в Польшу для участия в конференции ОБСЕ

Двухнедельное совещание Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на тематику прав человека проходит в Варшаве. Целью конференции является обзор обязательств, принятых правительствами стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействия дискриминации.

"Сегодня состоятся дневная и вечерняя сессии, на которых наши коллеги намерены выступить и рассказать о реальной жизни в Крыму. Рассказать мировой общественности о санкциях, грубо нарушающих права человека и призванных фактически изолировать полуостров. Крымские журналисты прошли регистрацию. Будем надеяться, что им все-таки дадут право выступить и донести голос республики", — сказал Трофимов.

По его словам, делегацию от Крыма представляют журналист, кинодокументалист Денис Симоненко, генеральный продюсер Автономной некоммерческой организации «Крымский мост» Александр Беланов , руководитель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев и другие. Позже к крымской делегации присоединятся общественники.