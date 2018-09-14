«От Крыма до Рима»: Журналист Украина.ру задаст неудобные вопросы европейцам 

Журналист Украина.ру в своем путешествии побывает в Польше, Венгрии, Австрии, Италии и Германии.
В первой же части Мокей Русинов отправился в путь из Ростовской области в Москву, и по дороге посетил массу интересных мест.
Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Голосование провели после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН высказались за воссоединение с Россией.