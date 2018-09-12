Росатом обсуждает с Китаем совместное строительство АЭС в третьих странах

"Обсуждение начато. Но переговоры на начальной стадии", — сказал Лихачев.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.