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Росатом обсуждает с Китаем совместное строительство АЭС в третьих странах
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Росатом обсуждает с Китаем совместное строительство АЭС в третьих странах 

РИА Новости + ещё 3 12 сентября 2018
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Госкорпорация «Росатом» обсуждает с китайскими партнерами возможность совместного строительства АЭС в третьих странах, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев на полях ВЭФ.
"Обсуждение начато. Но переговоры на начальной стадии", — сказал Лихачев.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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