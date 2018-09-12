В университете ИТМО разработают стандарты качества в области когнитивных систем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. / ТАСС /. Национальный центр когнитивных разработок, созданный на базе университета ИТМО, будет заниматься формированием национальной системы качества и соответствия в области машинного обучения и когнитивных технологий, то есть систем, способных обучаться и обеспечивать развитие интеллектуальных способностей человека при работе с творческими задачами. Об этом сообщил на заседании Консорциума Центра директор мегафакультета трансляционных информационных технологий Университета ИТМО Александр Бухановский.

Национальный центр когнитивных разработок — один из 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ, проектный офис — Российская венчурная компания ). Центр ориентирован на развитие экосистемы разработки и внедрения технологий машинного обучения и когнитивных технологий. Машинное обучение и когнитивные технологии — совокупность методов и средств создания систем, способных обучаться, способствовать принятию решения, обеспечивать развитие интеллектуальных способностей человека при работе с творческими задачами в условиях неопределенности и неполноты информации.

"Мы ставили себе следующие задачи: определение стратегических направлений развития технологии, генерация новых знаний, выполнение прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в данной области, трансфер технологий, подготовка кадров, создание публичной инфраструктуры. И, кроме того, формирование национальной системы качества, оценки того, что решения, которые создаются на основе интеллектуальных технологий, действительно будут работать в соответствии с требованиями", — сказал Бухановский.

Он добавил, что идея центра касается не только научных исследований: центр займется созданием экосистемы для развития когнитивных технологий и технологий машинного обучения в целом в России. Бухановский рассказал, что область развивается очень быстро, и порой люди из разных научных школ имеют совершенно разные представления про когнитивные технологии.

"Наша интерпретация машинного обучения — совокупность методов и средств, которые могут обучаться сами, способствуют принятию человеком решений и обеспечивают развитие его интеллектуальных способностей в условиях неопределенности и неполноты информации. Главное здесь — это неопределенность и неполнота. Там, где раньше нас выручала интуиция, по идее, нам должна помогать машина", — сказал ученый.

О центрах компетенций НТИ Центры компетенций НТИ — это подразделения, которые создаются на базе образовательных или научных организаций и занимаются развитием так называемых сквозных технологий НТИ, среди которых большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, компоненты робототехники, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей и другие. Центры ведут исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с крупнейшими технологическими компаниями.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.