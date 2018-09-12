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Губернатор Иркутской области создал комитет по развитию региона
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Губернатор Иркутской области создал комитет по развитию региона 

Российская Газета + ещё 11 12 сентября 2018
Фото: Российская Газета
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко создал комитет по пятилетнему планированию, который займется разработкой программы социально-экономического развития региона.
Как заявил глава региона "Российской газете", это необходимо, в том числе, для более эффективного взаимодействия с крупными инвесторами. Для Прибайкалья особенно актуальны проекты в таких отраслях, как ЛПК, транспорт и фармакология.
"Планирование, которое осуществляется в России сейчас, не осуществляет эволюционного, постепенного развития хотя бы на пятилетний срок. Абсолютное большинство инвестиционных проектов с большими капиталовложениями требуют, как минимум, планирования на несколько лет", — считает Сергей Левченко.
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