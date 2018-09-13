«Белкомур» войдет в Стратегию пространственного развития РФ

План мероприятий по подготовке строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» был утвержден правительством РФ 13 июля 2017 года. За год была актуализирована его перспективная грузовая база, а расчеты Центра стратегических разработок, проведенные в 2017 году, подтвердили положительное влияние проекта на экономику Архангельской области, Республики Коми и Пермского края.

После введения в строй «Белкомура» опорная сеть железных дорог России пополнится стратегически важной магистралью длиной более 1100 километров: она сформирует новый международный и межрегиональный транспортный коридор, увеличит транспортную доступность и инфраструктурную обеспеченность Арктической зоны.

Так, по прогнозам будет создано 40 тысяч новых рабочих мест, а среднегодовые доходы людей, живущих в регионах «Белкомура», благодаря новой дороге увеличатся на два процента. Дополнительные поступления в бюджеты различных уровней за время реализации проекта в течение 30 лет могут составить 1,2 триллиона рублей.

— «Белкомур» войдет в число важнейших стратегических задач страны, а это в свою очередь сформирует новое отношение инвесторов и готовность рассматривать реализацию проекта в рамках государственно-частного партнерства, — сказал Игорь Орлов.

Материалы проекта «Белкомур» планируется рассмотреть на межведомственной рабочей группе при правительстве РФ по вопросам развития железнодорожного транспорта.

Справка «РГ»

"Белкомур" — проект железной дороги, которая свяжет Урал и Коми с портами Северо-Запада, значительно сократив путь в Европу из регионов Сибири и Азии.