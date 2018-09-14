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Путин приветствовал участников рыбного форума в Петербурге
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Путин приветствовал участников рыбного форума в Петербурге 

Российская Газета + ещё 3 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Министр сельского хозяйства РФ зачитал приветственное слово президента РФ Владимира Путина к участникам и гостям II Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии торжественная церемония открытия которых прошла сегодня в выставочном центре «Экспофорум».
— Уже во второй раз здесь собираются представители бизнеса, органов власти, экспертного сообщества из многих стран, чтобы обсудить актуальные темы отраслевой повестки. Среди них — рациональное освоение ресурсов Мирового океана, обеспечение устойчивого рыболовства, глобальной продовольственной безопасности, — цитирует главу государства пресс-служба Росрыболовства. — Отмечу, что в России этим вопросам уделяется приоритетное внимание. Сегодня полным ходом идет реализация масштабной программы по обновлению производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса, строятся современные рыбоперерабатывающие заводы и суда.
Президент отметил важность того факта, что мероприятия форума дополняет содержательная экспозиция, которая знакомит участников с деятельностью ведущих российских и зарубежных рыбопромысловых и перерабатывающих предприятий, техническими и технологическими новинками.
— Такой подход позволяет наглядно продемонстрировать возможности потенциальных партнеров. Способствует более открытому и предметному диалогу и, конечно, появлению совместных инициатив и проектов, направленных на развитие кооперации и делового сотрудничества, — подчеркнул Владимир Путин.
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