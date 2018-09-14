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В России могут ввести видеофиксацию продажи ОСАГО
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В России могут ввести видеофиксацию продажи ОСАГО 

Российская Газета + ещё 16 7 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Банк России готов рассмотреть вопрос о введении видеофиксации продажи полисов ОСАГО. Об этом зампред Банка России Владимир Чистюхин сказал в рамках парламентских слушаний по ОСАГО в Госдуме. Это позволит минимизировать случаи отказа со стороны страховщиков выдавать полисы ОСАГО и навязывание дополнительных услуг по страхованию, отметил инициатор такого вида контроля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Представители страховых компаний не поддерживают данную инициативу, так как сейчас никто не запрещает вести видеофиксацию, но ей никто не пользуется.
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