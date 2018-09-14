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В селах Татарстана могут появиться старосты
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В селах Татарстана могут появиться старосты 

АиФ Казань + ещё 1 7 часов назад
Фото: АиФ Казань
Депутаты Госсовета РТ рассмотрели законопроект, вносящий изменения в закон о местном самоуправлении.
Согласно проекту закона, органы муниципального образования смогут назначать старост сельских населенных пунктов. Их статус будет устанавливаться уставом района или нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Также уставом староста населенного пункта может наделяться правом правотворческой инициативы.
«Институт старост сельских населенных пунктов не является обязательным и вводится в случае наличия такой необходимости по решению представительного органа муниципального образования», — подчеркнул Альберт Хабибуллин.
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