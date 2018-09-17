Ещё
Комитет Госдумы поддержал ко II чтению освобождение от госпошлин сделок с аварийным жильем
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
68.33
79.36
79.69
Прогноз
24.09 – 01.10
$
67.00
78.30
Индексы и котировки Brent
78.63
+0.13 Золото
1198.21
+0.09 РТС
1096.18
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
17.09
1.1682
+0.0062
03.09
1.1620
16.09
11.09
06.09

Комитет Госдумы поддержал ко II чтению освобождение от госпошлин сделок с аварийным жильем 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во II чтении законопроект, освобождающий граждан от уплаты госпошлин за нотариальное удостоверение сделок по отчуждению недвижимости, которая расположена в аварийном и подлежащем сносу доме. Законопроект инициирован законодательным собранием Иркутской области.
"Законопроект направлен на содействие решению актуальной проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда", — отмечается в пояснительной записке к проекту документа.
Сейчас за удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке, в частности, сделок с недвижимостью, уплачивается госпошлина в размере 0,5% от суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 тыс. рублей. От уплаты госпошлин при удостоверении сделок с недвижимостью в аварийном доме освобождены несовершеннолетние и ограниченно дееспособные собственники, а также собственники, которые владеют жильем в долевой собственности с несовершеннолетними или ограниченно дееспособными.
По мнению авторов законопроекта, эта норма устанавливает неравные условия для участников общей долевой собственности на аналогичные жилые помещения. В связи с этим законопроект распространяет льготу (беспошлинную регистрацию сделок) на всех граждан, имеющих в собственности недвижимость, расположенную в аварийном и подлежащем сносу доме.
Льгота распространится не только на сделки по продаже такого жилья, но и на все виды сделок по отчуждению недвижимого имущества. При этом в законопроекте не устанавливается, что норма будет применяться в отношении только жилых помещений. В связи с этим авторы документа намерены ко II чтению уточнить виды недвижимости, сделки с которой будут давать собственникам соответствующую льготу.
ТАСС: последние новости
Москва и Ханой расширят зону разведки и добычи на шельфе Вьетнама Выплаты вкладчикам Аксонбанка начнутся не позднее 1 октября ЦБ хочет помечать в поисковике сайты страховых агентов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: Легко ли мошенникам поймать вас на удочку?2
ЦБ готовится к худшему827
Китай присоединился к антироссийским санкциям1558
Трамп предъявил ультиматум всему миру2
Киев объяснил свою борьбу против «Северного потока-2»2
Видео
02:13
Кремль оценил план по отказу от доллара
Экономика
05:06
Британские санкции откладываются
Экономика Статьи
02:42
Путин обсудил с Китаем гибридную войну с США
Экономика Азия
05:57
Китай присоединился к антироссийским санкциям
Экономика Азия
00:43
«Письмо Путина»: РФ предсказали новые санкции
Экономика Политика
13:17
РФ и КНР ответят на санкции США рублем и юанем
Экономика Рынки
00:38
Двойной удар по США
Экономика
00:16
Рубль отреагировал на решение ЦБ
Рынки
06:32
Новый мегамост России оказался под угрозой
Экономика Автоспорт
00:28
Пора сдаваться: Украину ждет дефолт
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение