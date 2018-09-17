«Аэрофлот» открыл первый офис продаж своих авиабилетов в Саратове

Организация расположена в историческом центре города на улице Лермонтова.

В офисе имеется просторный операционный зал с билетными кассами. Также там будет предоставляться услуга индивидуального обслуживания пассажиров элитных уровней программы «Аэрофлот Бонус». Это позволит оказывать участникам программы лояльности максимальную информационную поддержку по всем вопросам.

Офис продаж будет работать в будние дни с 9 часов утра до 7 часов вечера, перерыв — с 13.00 до 14.00.