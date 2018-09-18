В Казани реконструируют набережную от Речпорта до Кировской дамбы

Набережную от Речного порта до Кировской дамбы реконструируют в Казани, сообщает «Казанский репортер».

В республике объявили конкурс на создание проекта благоустройства набережной. Участие в нем принимают 79 команд, в том числе из США, Канады, Великобритании, Австралии и других. 21 заявка подана из Казани. Несколько из Москвы и единичные из Санкт-Петербурга, Самары, Белгорода, Астрахани, Уфы, Королева. Участники конкурса должны придумать проект по возобновлению территории полуострова Локомотив, создать благоустроенную набережную и гармонично соединить новую зону в общее городское пространство. Победитель конкурса получит приз 300 тысяч рублей. Планируется, что работы по благоустройству набережной завершатся в 2020 году.