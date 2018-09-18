Волгоградские студенты из многодетных семей получили субсидий на 2,5 млн

В Волгоградской области 585 студентов из многодетных семей получили с начала 2018 года более 2,5 миллиона рублей в качестве субсидий.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, такие выплаты предоставляются студентам очной формы обучения при условии, что среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего студента ниже величины прожиточного минимума в регионе — 9318 рублей.

Чтобы стать получателем субсидии, студенту необходимо подать заявление и документы в центр соцзащиты населения или в МФЦ по месту нахождения своего вуза или колледжа.