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Волгоградские студенты из многодетных семей получили субсидий на 2,5 млн
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Волгоградские студенты из многодетных семей получили субсидий на 2,5 млн 

АиФ Волгоград + ещё 2 14 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области 585 студентов из многодетных семей получили с начала 2018 года более 2,5 миллиона рублей в качестве субсидий.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, такие выплаты предоставляются студентам очной формы обучения при условии, что среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего студента ниже величины прожиточного минимума в регионе — 9318 рублей.
Чтобы стать получателем субсидии, студенту необходимо подать заявление и документы в центр соцзащиты населения или в МФЦ по месту нахождения своего вуза или колледжа.
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