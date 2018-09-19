Для туристов в Калининградской области организуют паломнические туры

В Калининградской области разрабатываются программы паломнических туров. Об этом региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак сообщил во время совещания, посвящённого охране культурного и исторического наследия, пишет "Комсомольская правда"

Туристы смогут выбрать однодневные или туры выходного дня по православным святыням. Самые известные в регионе монастыри расположены в посёлке Изобильное Полесского района и Приозерье Славского района.

Ранее гендиректор Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный предложил выдавать сертификаты на отдых в Калининграде.