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Для туристов в Калининградской области организуют паломнические туры
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Для туристов в Калининградской области организуют паломнические туры 

Клопс.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Калининградской области разрабатываются программы паломнических туров. Об этом региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак сообщил во время совещания, посвящённого охране культурного и исторического наследия, пишет "Комсомольская правда".
Туристы смогут выбрать однодневные или туры выходного дня по православным святыням. Самые известные в регионе монастыри расположены в посёлке Изобильное Полесского района и Приозерье Славского района.
Ранее гендиректор Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный предложил выдавать сертификаты на отдых в Калининграде.
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