Второе судно начало укладку «Северного потока-2»

Второе судно начало работу на немецком участке «Северного потока — 2»

Второе судно-трубоукладчик приступило к работам на германском участке газопровода "Северный поток-2", говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

"Сегодня судно Audacia компании Allseas приступило к трубоукладке на германском участке газопровода "Северный поток-2", где также ведет работы судно Castoro Dieci (C10)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии. Ему предстоит уложить участок протяженностью около 38 километров в более глубоководной части маршрута газопровода. После укладки первой нитки Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй нитки. Работы планируется завершить к концу 2018 года.