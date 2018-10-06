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Второе судно начало укладку «Северного потока-2»
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Второе судно начало работу на немецком участке «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Второе судно-трубоукладчик приступило к работам на германском участке газопровода "Северный поток-2", говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.
"Сегодня судно Audacia компании Allseas приступило к трубоукладке на германском участке газопровода "Северный поток-2", где также ведет работы судно Castoro Dieci (C10)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что судно Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии. Ему предстоит уложить участок протяженностью около 38 километров в более глубоководной части маршрута газопровода. После укладки первой нитки Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй нитки. Работы планируется завершить к концу 2018 года.
"В соответствии с графиком все работы по газопроводу "Северный поток-2" в территориальных водах Германии будут завершены до конца этот года", — отмечается в сообщении.
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