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Возможна ли в России старость в радость
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Возможна ли в России старость в радость 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 5 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Минувшим августом глава Сбербанка Герман Греф заявил следующее:
«У нас есть такая постыдная история — отдать своего родителя в дом престарелых. Во всем мире ситуация ровно обратная. Считается, что отдать в дом для пожилых людей своего родителя — это достойно, потому что это высококлассные учреждения, в которых людям предоставляют высочайший уровень обслуживания, реализации их интересов, возможностей общения, первичной медицинской помощи».
За словом последовало дело: Сбербанк заказал разработку концепции российского частного оператора услуг для пожилых людей. Предполагается, что к середине 2030-х годов будет построено более 500 новых домов престарелых, а объем частных инвестиций составит 500 млрд рублей.
В Израиле, Японии, США и странах Западной Европы есть дома престарелых высшего класса, в которых пожилым людям предоставляют высококачественный уход, развлечения и питание на уровне дорогих ресторанов.
Вот только и стоит подобное на уровне дорогих ресторанов. Обычная страховка подобную «высококлассную» старость не покрывает. Либо пенсионер должен быть весьма обеспеченным человеком, либо платить довольно-таки серьёзные суммы будут его дети.
Но при этом и «обычные» дома престарелых в западных странах — небо и земля по сравнению с нынешними российскими «богоугодными заведениями».
«Во всем мире» (то есть в странах за пределами «золотого миллиарда») ситуация мало отличается от отечественной. Дома престарелых — это социальные учреждения со всеми проблемами, присущими подобным учреждениям в небогатых государствах.
У хорошо обеспеченных людей в России и сейчас нет проблем с тем, чтобы достойно встретить старость: к их услугам и сиделки, и платные стационары, и те самые элитные европейские престарелых, которые так любят выдавать за «самые обычные».
Возможно ли сделать так, чтобы достойная старость стала общедоступной?
Общее направление развития человечества говорит, что да, возможно. И акцентр тут на слове «массовость».
Давайте вспомним мобильные телефоны, которые в конце 1990-х были признаком статуса и богатства, но уже к середине нулевых лежали в кармане у каждого студента.
Поездка на такси когда-то была целым событием, к тому же — серьезно бьющим по карману. Теперь сотни тысяч москвичей ежедневно вызывают со смартфона машины и едут по своим делам.
Путешествия в дальние страны обходились очень дорого до тех пор, пока не появились массовые сайты для заказа авиабилетов и бронирования гостиниц.
Примеры можно приводить долго. Это закон экономики: как только услуга становится массовой, она перестаёт быть непомерно дорогой.
При этом продолжительность жизни в России будет расти. По крайней мере, Владимир Путин поставил задачу к 2030-м годам войти в клуб 80+, в который уже входят Япония, Франция и Германия.
Всплеска рождаемости, напротив, не запланировано, — хорошо бы удержать хоя бы нынешний уровень.
Поэтому значительное увеличение числа пожилых людей, у которых либо вообще нет детей, либо всего один ребенок, который вряд ли сможет тратить серьезные суммы на содержание родителя, — это неизбежность.
Следовательно, спрос на качественные дома престарелых действительно станет массовым, и стоимость даже высококачественных заведений снизится, как подешевели мобильники и зарубежные путешествия. Подобно тому, как «нулевых» исчезли «шахид-такси», уступив место качественным автомобилям массового производства, уйдут в прошлое и нынешние убогие дома престарелых.
Но успешно решить материальный вопрос — это далеко не всё. Преодолеть психологический барьер будет гораздо сложнее. Потому что одиноких стариков станет больше, но и семейных — не меньше.
Пусть Герман Греф сколько угодно говорит о «всем мире», где сдавать пожилых родственников в дома престарелых — «достойно», в нашей стране традиция другая. Отдать отца или мать в «богадельню» — это практически то же самое, что сдать в детдом родного ребёнка. Пойти на такое можно только в ситуации крайней, невозможной, нестерпимой нужды. И даже в этом случае «отказника» будет всю оставшуюся жизнь мучать совесть. Его осудят все, кто про это узнает.
Возможно, в данном случае стоит взять на вооружение западный опыт «неправильных слов», над которыми у нас продолжают посмеиваться в стиле «негр есть, а слова нет?»
От словосочетания «дом престарелых» веет чем-то унизительным, неприятным, обшарпанным, убогим. И прежде чем разрабатывать концепции «новых домов престарелых», необходимо придумать этим заведениям новые названия. В идеале — не только им, но и многим другим явлениям в нашей жизни.
Например, слово «больница» ассоциируется и у детей, и у взрослых с болью. А ведь этому слову есть отличная альтернатива — «лечебница».
Возможно, будет достаточно слова «пансионат». Возможно, будет придуман какой-то новый термин, характеризующий принципиально изменившееся качество услуг. Но изменить нынешнее отношение к явлению, не изменив названия невозможно.
Впрочем, не факт, что поможет и это.
Мало сомнений в том, что у Сбербанка есть ресурсы для того, чтобы построить хоть пятьсот, и тысячу новых домов престарелых. Но смогут ли они переломить многовековую российскую традицию самостоятельного ухода за своими стариками?
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