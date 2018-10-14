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Египет призвал к «прозрачному» расследованию исчезновения саудовского журналиста
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Египет призвал к «прозрачному» расследованию исчезновения саудовского журналиста 

Газета.Ru + ещё 92 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Египта призвало к «прозрачному» расследованию исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи после его визита в посольство Саудовской Аравии в Турции, передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Также в МИД Египта предостерегли от использования данного дела для оказания политического давления на Саудовскую Аравию.
"Египет подчеркивает важность раскрытия правды о происшествии в ходе прозрачного расследования", — говорится в заявлении египетского министерства иностранных дел.
В ведомстве подчеркнули, что «с обеспокоенностью» следят за развитием ситуации и поддерживают усилия Саудовской Аравии по расследованию.
Ранее американская газета The Washington Post писала, что Турция уведомила США о доказательствах смерти саудовского журналиста.
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