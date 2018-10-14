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МИД ФРГ, Франции и Британии потребовали расследовать пропажу саудовского журналиста
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МИД ФРГ, Франции и Британии потребовали расследовать пропажу саудовского журналиста 

Газета.Ru + ещё 73 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главы внешнеполитических ведомств Германии, Франции и Великобритании призвали провести «заслуживающее доверия расследование» исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает Reuters со ссылкой на совместное заявление министров трех стран.
Главы МИД подчеркнули, что относятся к делу «предельно серьезно».
"Необходимо провести убедительное расследование, чтобы установить правду о том, что произошло, и, при необходимости, установить лиц, виновных в исчезновении Джамаля Хашукджи, и привлечь их к ответственности", — говорится в совместном заявлении.
Министры также отметили, что поддерживают усилия Турции и Саудовской Аравии в расследовании дела, а также выразили надежду, что Эр-Рияд предоставит по его итогам «полный детальный отчет».
В заявлении указывается, что документ был передан непосредственно саудовским властям.
Ранее СМИ сообщили, что убийство Хашукджи записали его «умные» часы.
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