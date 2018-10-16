Помпео прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения исчезновения журналиста

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Саудовскую Аравию, где встретится с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Об этом сообщает Associated Press.

Помпео намерен обсудить с саудовским монархом исчезновение и предполагаемое убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Хашукджи пропал две недели назад в консульстве Саудовской Аравии в Турции. СМИ сообщали, что журналиста пытали и жестоко убили в стенах дипломатического представительства.

В то же время президент США Дональд Трамп не верит в эти сообщения.