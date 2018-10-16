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Помпео прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения исчезновения журналиста
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Помпео прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения исчезновения журналиста 

Газета.Ru + ещё 113 1 час назад
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Саудовскую Аравию, где встретится с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Об этом сообщает Associated Press.
Помпео намерен обсудить с саудовским монархом исчезновение и предполагаемое убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Хашукджи пропал две недели назад в консульстве Саудовской Аравии в Турции. СМИ сообщали, что журналиста пытали и жестоко убили в стенах дипломатического представительства.
В то же время президент США Дональд Трамп не верит в эти сообщения.
Ранее CNN сообщил, что Эр-Рияд объявит о смерти Хашукджи в результате «допроса, который пошел не по плану».
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