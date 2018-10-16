Саудовская Аравия нашла объяснение исчезновению Джамаля Хашукджи

Белый дом ждет от Эр-Рияда убедительной версии, способной объяснить, что произошло с саудовским журналистом Джамалем Хашукджи, пропавшим в Турции второго октября. Последний раз его видели входящим в здание саудовского генконсульства в Стамбуле, где он собирался оформить документы для предстоящей свадьбы с гражданкой Турции. Более о судьбе колумниста газеты «Вашингтон пост» ничего не известно. Его невесте сотрудники консульства сообщили, что журналист покинул дипмиссию через другой выход.

Турецкие власти подозревают, что Хашукджи убили на территории консульства. В ночь с понедельника на вторник турецкие спецслужбы впервые с момента исчезновения Хашукджи провели в дипмиссии следственные действия. С разрешения властей Саудовской Аравии были взяты пробы грунта во дворе, образцы ДНК, применялось оборудование для поиска следов крови. Официальные результаты осмотра предполагаемого места убийства неизвестны. Тем не менее, во вторник газета «Нью-Йорк таймс» телеканал CNN , сославшись на источники, предположили, что Эр-Рияд готовит доклад, где признает факт смерть Хашукджи. Но при этом королевство объявит убийство журналиста непреднамеренным, совершенным без ведома властей. Доклад подведет черту под внутренним расследованием, которое в отношении Хашукджи ранее распорядился провести саудовский монарх.

Таким образом, президент США Дональд Трамп получит убедительное «из первых рук» объяснение, почему погиб хорошо известный американским телеканалам колумнист и кто виноват в его гибели. На такое развитие событий намекнул и сам глава Белого дома. Во-первых, он сообщил о том, что переговорил с королем Саудовской Аравии и тот «отрицает, что ему что-либо известно о том, что могло произойти в Турции». А, во-вторых, по мнению Трампа, к истории с исчезновением журналиста могли быть причастны некие «убийцы-одиночки», за которых власти Саудовской Аравии ответственности не несут.

По мнению Трампа, к исчезновению журналиста причастны «убийцы-одиночки»

После посещения Эр-Рияда госсекретарь США направится в Турцию. Там на встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и будет, видимо, поставлена точка в этой трагической истории. Газета «Нью-Йорк таймс» утверждает: виновным в убийстве саудовского журналиста назначат некого высокопоставленного саудовского разведчика, который зашел слишком далеко в стремлении показать свое искусство при проведении секретных операций. Он хотел допросить Хашукджи в стамбульском генконсульстве и надавить, чтобы заставить журналиста вернуться домой, в Эр-Рияд. Но в ходе допроса якобы что-то пошло не так и Хашукджи скончался. После чего представитель саудовских спецслужб, испугавшись последствий, попытался скрыть смерть журналиста. Ни король, ни наследный принц, разумеется, ничего не знали о происходящем в дипучреждении.

Эксперты уже подсчитали, что получат лидеры государств, которые поверят в саудовскую версию гибели Хашукджи и признают непричастность королевской семьи к совершенному в Стамбуле злодеянию. По их мнению, Турция может рассчитывать на низкопроцентные кредиты из Саудовской Аравии. А президент США сохранит портфель саудовских военных заказов на 110 миллиардов долларов, не считая еще 700 миллиардов долларов саудовских средств, которые хранятся в американских банках. Причем для Трампа особенно важно, чтобы о трагедии с Хашукджи американцы по возможности забыли до намеченных на ноябрь промежуточных выборов в конгресс. Тем самым Белый дом перед важным для себя голосованием сможет избежать и других, весьма болезненных для американской и мировой экономики последствий, которые могли бы наступить в случае введения американских санкций против Эр-Рияда, на чем настаивают некоторые сенаторы. Об ответных шагах королевства на сайте «Аль-Арабии» предусмотрительно сообщил директор этого новостного телеканала Турки Аль-Дахил, которого считают близким советником наследного принца Саудовской Аравии. Он предсказал рост цен на нефть до 200 долларов и выше, прекращение закупок американского оружия, приостановку сотрудничества по вопросам безопасности с западными странами, и даже открытие российской военной базы. «Соединенные Штаты сами закололи бы себя кинжалом», — возмущается Турки Аль-Дахил от одной мысли о введении Вашингтоном ограничительных мер.