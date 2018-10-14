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В Катаре прокомментировали исчезновение саудовского журналиста
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В Катаре прокомментировали исчезновение саудовского журналиста 

РИА Новости + ещё 64 5 часов назад
ДОХА, 14 окт — РИА Новости. Центр прессы Катара выразил «глубокую обеспокоенность» исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи на фоне сообщений саудовских СМИ, что Катар причастен к его пропаже.
Критиковавший действия саудовских властей в американской прессе журналист пропал 2 октября после посещения саудовского консульства. Его невеста прождала возле консульства пять часов, но он так и не вышел. Турецкие СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Хашукджи мог быть убит и расчленен в консульстве. В свою очередь саудовские СМИ и пользователи социальных сетей стали распространять информацию, что за исчезновением журналиста стоит Катар, отношения с которым испортились у Эр-Рияда больше года назад.
"Мы с глубокой озабоченностью наблюдаем за судьбой и развитием событий вокруг исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи с надеждой на скорейшую развязку, чтобы мир узнал правду без прикрас", — говорится в сообщении центра, полученном РИА Новости.
Центр призвал правозащитные организации и активистов за свободу слова «занять твердую позицию в деле журналиста Хашукджи и потребовать проведения прозрачного и независимого расследования, чтобы установить причастных к его исчезновению вне зависимости от политических пристрастий».
Он осудил попытки «заболтать проблему и растянуть время перед обнародованием результатов расследования». Центр прессы Катара считает недопустимым любые формы преследования представителей СМИ и насилие в отношении журналистов.
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