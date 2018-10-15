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В МИД Испании прокомментировали исчезновение саудовского журналиста
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В МИД Испании прокомментировали исчезновение саудовского журналиста 

РИА Новости + ещё 105 36 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
МАДРИД, 15 окт — РИА Новости. Саудовские и турецкие власти должны провести расследование обстоятельств исчезновения в Турции обозревателя газеты Washington Post Джамаля Хашукджи, заявил глава МИД Испании Жозеп Боррель.
"Мы требуем, чтобы были прояснены обстоятельства исчезновения этого человека. Должно быть расследование, которое должны проводить турецкие власти при сотрудничестве с саудовскими", — заявил Боррель перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.
По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.
В связи с этим американские сенаторы подняли вопрос о введении санкций против Саудовской Аравии в рамках «акта Магнитского». Согласно этому документу, у президента США есть 120 дней на то, чтобы определиться, следует ли вводить против тех или иных иностранных чиновников санкции за предполагаемые нарушения прав человека.
Кроме того, Великобритания, со своей стороны, уже приступила к составлению списка саудовских чиновников и силовиков, против которых потенциально может ввести санкции.
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