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Лужков назвал данные Forbes о доходах своей супруги ерундой
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Лужков назвал данные Forbes о доходах своей супруги ерундой 

РИА Новости + ещё 5 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков назвал ерундой приведенные Forbes данные о состоянии его супруги Елены Батуриной, заявив, что не подключается к ее бизнесу, но такого уровня доходов, судя по тому, как действует его жена и живет семья, нет даже близко.
Ранее стало известно, что президент компании Inteco Management Елена Батурина заняла первую строчку рейтинга 25 богатейших женщин России по версии Forbes в 2018 году, издание оценило ее состояние в 1,2 миллиарда долларов.
"Мне кажется, это полная ерунда. Не знаю, кто там это вычисляет, — кто, сколько и как получает денег, — но, по-моему, это полная чушь", — заявил Лужков РИА Новости на просьбу прокомментировать информацию о доходах супруги.
При этом он отметил, что не вмешивается в ее бизнес и не в курсе, каковы объемы имеющихся средств, однако такого денежного потенциала у его супруги нет.
"Это ее бизнес, ее дела, и я в это дело не подключен и никогда не был — и когда был мэром, тем более и сейчас я в ее бизнес не подключаюсь. Это, кстати говоря, правильное условие, потому что когда два человека на одном пятачке начинают действовать, обязательно возникают какие-то проблемы. Поэтому у меня свои, как говорится, «тараканы в голове», у нее свой бизнес, это всё нас устраивает как семью", — заявил бывший мэр столицы.
"Так что спросите у Елены, но я думаю, что это полная чушь — эти вот рейтинги. По тому, как действует моя жена и как мы живем, абсолютно даже не близко, этих уровней что-то я не вижу", — заключил собеседник агентства.
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