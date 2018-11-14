Госдума приняла во втором чтении бюджет на три года

Ко второму чтению была проделана большая работа. К законопроекту поступило почти 700 поправок, пояснил глава нижней палаты журналистам по итогам рассмотрения. Большую часть (462) внесло правительство РФ , однако эти поправки появились в результате совместной работы кабмина с парламентом.

Главными целями изменений ко второму чтению стало повышение качества жизни и социальной защиты людей, а также поддержка регионов, подчеркнул Вячеслав Володин . В частности, в 2019 году субъекты Федерации дополнительно получат 100 млрд рублей на компенсацию расходов, связанных с повышением оплаты труда бюджетников. Еще 36,1 млрд рублей составят дополнительные субсидии на создание мест в детских садах для детей от 1,5 до 3-х лет. А общая поддержка из бюджета на эти цели — 60 млрд рублей, пояснил председатель Госдумы . По его словам, еще 3 млрд рублей регионы получат на учебные места в сельских и поселковых школах. «В целом сумма средств на создание современных школ составит 49 млрд рублей», — сообщил спикер.

25,6 млрд рублей пойдут на оснащение медицинских организаций, оказывающих помощь онкобольным, сказал Володин. «1,7 млрд — на создание и развитие фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в населенных пунктах, где число жителей составляет от 100 до 2 тысяч человек», — добавил он.

Как отметил председатель Госдумы, общая поддержка регионов с учетом средств, изначально предусмотренных в проекте бюджета, составит 2 трлн 272 млрд рублей в 2019 году, 2 трлн 319 млрд рублей в 2020 году и 2 трлн 300 млрд рублей в 2021 году. Большое число поправок связано с реализацией национальных проектов. От этих решений зависит развитие страны и повышение благосостояния наших граждан, подчеркнул спикер. В целом, отметил Володин, проект федерального бюджета был существенно доработан ко второму чтению. И большую роль здесь сыграла Трехсторонняя комиссия, в работе которой Володин пригласил активнее участвовать парламентскую оппозицию.

Как сообщил глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров , в ближайшие три года на реализацию нацпроектов пойдут порядка 5,7 трлн рублей. Благодаря поправкам ко второму чтению средства будут доведены до регионов «не просто в виде денежного мешка», а будут распределены по конкретным мероприятиям, заявил Макаров. При этом приоритетные направления — демография, образование, здоровье, жилье, экология, повышение производительности труда, поддержка занятости и многие другие — получили дополнительные средства.

Большое внимание депутаты решили уделить спорту. Так, поддержано направление дополнительных средств на развитие футбола. На 2019 год добавили 1,9 млрд, на 2020 год — 4,5 млрд в и 2021 году — 3,2 млрд Данные средства пойдут на создание 106 полей с искусственным покрытием, строительство 25 манежей, переподготовку футбольных тренеров. Значительные средства будут выделены и на развитие еще одного массового вида спорта — хоккея (2,9 млрд рублей в 2019 году, 5,1 млрд в 2020 году и 4,8 млрд в 2021 году). В результате будут созданы 50 крытых катков, центры развития хоккея.

Депутаты, кроме того, одобрили направление 4 млрд рублей на повышение оплаты труда научных сотрудников, 6 млрд — на дополнительную поддержку производителей сельскохозяйственной техники. Поддержаны также поправки, подготовленные с участием спикера Госдумы. Это дополнительные деньги для организаций инвалидов, а также в поддержку Фонда Доктора Лизы. И это только часть изменений ко второму чтению.

187 профильный комитет рекомендовал к отклонению, так что, конечно, принятие документа сопровождалось критикой. Чтобы снизить накал, бюджетный комитет подготовил к заседанию справку о средствах, которые получат регионы, от которых критики бюджета избраны. «Чтобы люди увидели, против чего голосуют некоторые народные избранники», — пояснил Макаров.

Большая часть дискуссии была посвящена разбору поправок, идущих к отклонению. Глава бюджетного комитета при поддержке вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова давал пояснения по каждому спорному моменту. Выяснилось, что большинство предложений уже учтены в рамках одобренных поправок ко второму чтению, в нацпроектах и т.п. Авторы ряда инициатив не смогли указать адекватные источники финансирования или предлагали изъять средства, например, из закрытых статей бюджета.