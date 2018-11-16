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Автомобильный номер «Москвича» Цоя ушел с молотка
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Автомобильный номер «Москвича» Цоя ушел с молотка 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Номер автомобиля, на котором в 1990 году разбился лидер группы «Кино» Виктор Цой, продали за два миллиона рублей. Об этом сообщил глава аукционного дома Сергей Бурмистров «Литфонд», передает ТАСС.
Бурмистров отметил, что лот ушел с молотка по стартовой цене. Также на продажу выставили свидетельство о смерти музыканта и его рисунок на записке, адресованной рок-музыканту Вячеславу Бутусову, однако их никто не купил.
Об обнаружении номерного знака стало известно в октябре. Владелец нашел его в купленном им гараже в Юрмале. На номере «Я 68 32 ММ» остались следы от удара, а в нескольких местах видны разрывы металла.
Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус» на трассе Слока — Талси. Водитель автобуса был признан невиновным.
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