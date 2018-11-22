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Нигерийцы специально откармливают своих жен 

Спид-Инфо + ещё 1 14 часов назад
Фото: Спид-Инфо
Перед Новым годом россиянки сели на диету и каждый день со страхом смотрят на весы. Нашим же мужчинам чаще всего подавай только стройных. А вот есть на свете места, где полные женщины — услада для глаз сильного пола.
Правда, живут предпочитающие барышень в теле мужчины … в Африке. Как пишет газета «Аргументы недели», в Нигерии считается, что худая женщина не только не обладает необходимым для производства потомства здоровьем, но и является индикатором неблагополучного финансового положения мужчины. Раз худая, значит мало ест. Соответственно, муж либо бедный, либо плохо работает. Вот и отправляют нигерийцы своих подружек набрать пару десятков килограммов. Особенно перед свадебной церемонией. Чтобы все видели, что у новоиспеченной семьи все будет в шоколаде!
газета "Аргументы недели" , Другое
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