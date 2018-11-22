Нигерийцы специально откармливают своих жен

Перед Новым годом россиянки сели на диету и каждый день со страхом смотрят на весы. Нашим же мужчинам чаще всего подавай только стройных. А вот есть на свете места, где полные женщины — услада для глаз сильного пола.