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В Брюсселе на нефтебазе «Лукойл» усилили меры безопасности из-за протестов 

РИА Новости + ещё 2 13 часов назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Расположенное в Брюсселе крупное нефтехранилище компании "Лукойл" функционирует в штатном режиме, АЗС снабжаются топливом стабильно, в связи с акциями протеста в стране на базе усилены меры безопасности, сообщили РИА Новости в компании.
Участники протестного движения "желтых жилетов", перекинувшегося из Франции в соседнюю Бельгию, блокируют ряд дорог из-за недовольства ростом цен на топливо, были отмечены столкновения и случаи вандализма. В частности, группы "желтых жилетов" ранее пытались заблокировать нефтебазу Total на востоке страны, в провинции Льеж.
"В настоящий момент нефтехранилище компании "Лукойл", расположенное в Брюсселе, функционирует в штатном режиме. АЗС компании в Бенилюксе снабжаются топливом стабильно. В связи с проходящими в стране манифестациями на нефтебазе усилены меры безопасности", — сообщили в компании, комментируя ситуацию.
Одно из крупнейших в стране хранилищ нефтепродуктов находится на севере бельгийской столицы.
Ранее власти бельгийской провинции Эно ввели режим кризисной ситуации из-за действий "желтых жилетов", которые перегораживали поваленными деревьями участки автотрассы.
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Комментарии
Total , Лукойл , РИА Новости , Другое
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