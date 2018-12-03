Российскую оборонку сравнили с велотренажером

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) тратит слишком много средств на выплату кредитов банкам при исполнении гособоронзаказа. Об этом в интервью РБК рассказал вице-премьер Юрий Борисов , курирующий в правительстве эту отрасль.

«Закредитованность сектора очень существенная. Она возникла не за один год, ведь ставка привлечения кредитных средств была 10, 11, 12 процентов. Теперь предприятия ОПК как велотренажер: педали крутишь, а не едешь. Потому что средства, которые приходится выплачивать банкам, громадные», — отметил Борисов.

По его словам, предприятиям ОПК следует реструктуризировать свою задолженность на более выгодных условиях. В этом случае государство будет тратить на финансирование контрактов меньше бюджетных средств.