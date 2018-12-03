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Россияне досрочно выйдут на пенсию из-за оценки условий труда 

Рамблер 16 часов назад
Фото: РИА Новости
В декабре 2018 года в России закончится срок действия старых результатов аттестации рабочих мест, по которым сотрудников российских предприятий могли досрочно отправить на пенсию. Как пишет «Российская газета», теперь решения о досрочной пенсии будут приниматься по итогам процедуры оценки условий труда.
«РГ» отмечает, что аттестация перестала существовать несколько лет назад, но ее итоги действовали еще пять лет.
Если аттестация выявляла вредные и опасные условия труда, предприятие должно было уплатить дополнительные взносы в Пенсионный фонд России (ПФР) , а работникам предоставляли досрочную пенсию по старости.
В декабре 2012 года в России ввели дополнительные страховые тарифы для компаний, имеющих рабочие места с вредными условиями труда. Тогда же предприятиям дали возможность освободиться от дополнительных взносов по результатам проведения специальной оценки условий труда.
В Минтруде «РГ» рассказали, что аттестация не давала предприятиям шанса освободиться от дополнительных взносов. Предприятия, которые провели аттестацию до 2014 года, могли позже провести и спецоценку условий труда. Если спецоценка показала лучшие результаты, чем аттестация, то решение о досрочной пенсии для сотрудников может быть пересмотрено.
Комментарии
Минтруд , Пенсионный фонд РФ , "Российская газета" , Другое
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