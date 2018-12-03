Россияне досрочно выйдут на пенсию из-за оценки условий труда

В декабре 2018 года в России закончится срок действия старых результатов аттестации рабочих мест, по которым сотрудников российских предприятий могли досрочно отправить на пенсию. Как пишет « Российская газета », теперь решения о досрочной пенсии будут приниматься по итогам процедуры оценки условий труда.

«РГ» отмечает, что аттестация перестала существовать несколько лет назад, но ее итоги действовали еще пять лет.

Если аттестация выявляла вредные и опасные условия труда, предприятие должно было уплатить дополнительные взносы в Пенсионный фонд России (ПФР) , а работникам предоставляли досрочную пенсию по старости.

В декабре 2012 года в России ввели дополнительные страховые тарифы для компаний, имеющих рабочие места с вредными условиями труда. Тогда же предприятиям дали возможность освободиться от дополнительных взносов по результатам проведения специальной оценки условий труда.