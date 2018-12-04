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Новое движение против паспорта появилось в РФ 

News.ru 15 часов назад
Новое движение, участники которого называют себя «суверенными живыми гражданами СССР», набирает популярность в России. Сторонники этой похожей на секту организации фактически создали собственное государство и считают жителей РФ «мёртвыми».
«Живые» пропагандируют отказ от официальных документов — паспорта, ИНН, медицинского полиса, мотивируя это тем, что любая бумага с печатью и гербом является «меткой раба». Ссылаясь на это, они активно блокируют работу госорганов и отказываются выплачивать долги. Свои акции сторонники движения публикуют на собственном канале в Youtube.
Например, отделение «живых» из Сургута требовало наказать сотрудников госучреждений, которые требуют у них документы, тем самым нарушая их права. Позже стало известно, что лидер сургутских сторонников организации Антон Булгаков оказался в тюрьме за многочисленные эпизоды неподчинения полиции и хулиганства.
В связи с этим «живые» стали распространять по соцсетям бланки обращений для вызволения лидера, благодаря чему выяснилось, что члены движения есть во многих городах страны.
3 декабря появилась информация о том, что активисты начали направлять десятки обращений в коммунальные службы Камчатки, отказываясь признавать долги, а также требуя перестать присылать им счета. Они угрожают коммунальщикам 100-миллионными штрафами и привлечением к уголовной ответственности.
Листовки «Профсоюза СССР», участники которого и заваливали письмами сотрудников ЖКХ, содержат текст, который обещает новым адептам бесплатную коммуналку и решение проблем с неоплаченными кредитами в банках. Однако для этого члены организации должны внести первый взнос в размере тысячи рублей и ежемесячно платить по 200 рублей, сообщает Znak.
Ранее News.ru писал, что в мире быстрыми темпами распространяются нетрадиционные религии, среди которых доминирующие позиции занимают различные течения неоязычества. Специалисты связывают это с духовным кризисом современного общества.
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