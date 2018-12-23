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Власти Дубая показали самую большую ёлочную игрушку мира 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Крупнейшую ёлочную игрушку планеты выставили на всеобщее обозрение в торговом центре эмирата Дубай Dubai Mall. Украшение закреплено на тросе и является блестящим шаром с ребристой поверхностью.
Высота новогоднего атрибута чуть больше 6,5 метров, ширина — 4,6 м. Вес составляется 1,1 т. Конструкцию устанавливали 15 человек в течение трёх дней, пишет РИА Новости. Посетители Т Ц могут осмотреть игрушку со всех сторон
Ожидается, что украшение внесут в Книгу рекордов Гиннеса.
Ранее News.ru сообщал о повышенном спросе в Дубае на недвижимость. Город прочно укрепляет позиции в качестве города, в котором мультимиллионеры предпочитают покупать второе жилье. Бизнесмены, чьи состояния превышают $10 млн, обязательно приобретут недвижимость в ОАЭ, об этом говорится в отчёте New World Wealth. Эмират уже давно обошёл по популярности Париж и Цюрих, оставив позади такие лакомые кусочки обоих побережий США, как Лос-Анджелес и Майями.
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Другое , Азия , В мире , РИА Новости
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