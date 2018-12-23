Власти Дубая показали самую большую ёлочную игрушку мира

Крупнейшую ёлочную игрушку планеты выставили на всеобщее обозрение в торговом центре эмирата Дубай Dubai Mall. Украшение закреплено на тросе и является блестящим шаром с ребристой поверхностью.

Высота новогоднего атрибута чуть больше 6,5 метров, ширина — 4,6 м. Вес составляется 1,1 т. Конструкцию устанавливали 15 человек в течение трёх дней, пишет РИА Новости . Посетители Т Ц могут осмотреть игрушку со всех сторон

Ожидается, что украшение внесут в Книгу рекордов Гиннеса.

Ранее News.ru сообщал о повышенном спросе в Дубае на недвижимость. Город прочно укрепляет позиции в качестве города, в котором мультимиллионеры предпочитают покупать второе жилье. Бизнесмены, чьи состояния превышают $10 млн, обязательно приобретут недвижимость в ОАЭ, об этом говорится в отчёте New World Wealth. Эмират уже давно обошёл по популярности Париж и Цюрих, оставив позади такие лакомые кусочки обоих побережий США, как Лос-Анджелес и Майями.