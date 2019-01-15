М. Топилин рассчитывает, что коммерческий сектор будет компенсировать в зарплатах инфляцию 

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассчитывает, что коммерческий сектор будет компенсировать в зарплатах инфляцию. Об этом он заявил журналистам на Гайдаровском форуме.
«Я очень надеюсь на то, что зарплаты будут в коммерческом секторе скомпенсированы в связи с тем, что инфляция чуть-чуть оказалась выше, чем была в прогнозе. Я думаю, что коммерческий сектор обязательно будет это компенсировать, это естественный процесс», — заявил он.
Министр отметил, что в бюджетном секторе зарплаты будут повышены на 4,3% с 1 октября 2019 г.
Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на слова М. Топилина, что в этом году по России в целом ожидается рост реальных зарплат, но он будет проходить медленнее, чем в 2018 г.
Гайдаровский форум традиционно проходит в начале года в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. На его площадках собираются известные ученые, представители органов власти, общественные и политические деятели, бизнесмены из разных стран.