Экономист опроверг данные «индекса бигмака» о недооцененном рубле

Экономист Кирилл Тремасов нашел ошибку в составленном изданием The Economist «индексе бигмака», в котором рубль назвали самой дешёвой валютой в мире. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По данным последнего «индекса бигмака», доллар в России стоит в 3,38 раза дороже своей «справедливой» стоимости, поэтому рубль стал самой недооцененной валютой.

По мнению Тремасова, такой результат получился из-за того, что The Economist заявил о падении стоимости бигмака со 130 рублей в первом полугодии 2018-го до 110,17 рубля в январе 2019-го. Однако экономист не нашел ни одного российского города, где цена бигмака была бы ниже 130 рублей.

Исходя из данных на сайте McDonald’s, в некоторых сибирских городах, Калининграде и еще нескольких населенных пунктах этот бургер стоит 137 рублей, а в городах черноморского побережья — 156 рублей.

Если бы в расчеты были заложены 130 рублей вместо 110-и, доллар получился бы не в 3,38, а в 2,86 раза дороже справедливой стоимости. Тремасов пояснил, что при таких расчетах «справедливая» цена одного доллара составила бы примерно 24 рубля, а не 19,7.

В таком случае самой дешевой, недооцененной валютой стала бы украинская гривна.

При этом Тремасов считает, что «индекс бигмака» не обязательно доказывает перепроданность или перекупленность валюты. По его мнению, стоимость Бигмака в России говорит о том, что производство этого бургера в стране — «высокоэффективный процесс».

«Если бы все другие товары и услуги в РФ производились бы столь же эффективно, как и Бигмак, то тогда доллар, действительно, мог бы стоить 20+», — подчеркнул он.

«Индекс бигмака» основывается на перечне ингредиентов для изготовления бургера: он одинаков во всех странах, где есть McDonald’s.

В предыдущем «индексе бигмака» утверждалось, что рубль был недооценен на 57 процентов. По итогам нового индекса этот показатель вырос до 70 процентов. На предпоследнем месте оказалась украинская гривна (недооценена на 65 процентов). Только три мировых валюты оказались переоценены по сравнению с долларом: швейцарский франк, а также норвежская и шведская кроны.