Депутат Госдумы предложил списать невозвратные долги по всей России

По его словам, невозвратные долги нужно списать с россиян не только в Чечне, а во всех регионах.

Он уточнил, что речь идет о невозвратных долгах, которые возникли более трех лет назад, поскольку их уже невозможно взыскать даже в суде.

"При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет", — пояснил Куринный.

Поэтому, считает депутат, списать долги сразу со всех россиян проще, чем устраивать ради этого «огромные судебные процессы».

Ранее сообщалось, что с жителей Чечни списали долги на 9 млрд рублей.