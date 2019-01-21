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«Специфика региона»: власти объяснили списание долгов за газ в Чечне 

Газета.Ru + ещё 2 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Чеченский министр национальной политики Джамбулат Умаров заявил, что списание газовых долгов в Чечне можно объяснить "спецификой региона". Слова министра передает РИА "Новости".
Умаров пояснил, что Чечня не обладает большими правами, чем другие российские регионы, но при этом настоял на необходимости учитывать "специфику" региона и его историю. По его словам, республика не пользовалась газом все военное время и подчеркнул, что жители Чечни не обязаны оплачивать задолженность, которая образовалась за эти годы.
"Чеченский народ не должен платить за тот газ, который непонятно вообще поступал или не поступал", — заключил Умаров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о долгах за газ в Чечне и других регионах.
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