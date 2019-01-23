Власти отложили обсуждение дифференциации энерготарифов для населения

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака обсудили возможность введения дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и решили пока закрыть эту тему на неопределенный срок, сообщил представитель вице-премьера Илья Джус.

Также не будет пока обсуждаться и отмена понижающего коэффициента для квартир с электроплитами и индивидуальных жилых домов, добавил он.

"Вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года", — пояснил Джус по итогам совещания у Козака.

Дифференциация тарифов

Накануне газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что в Минэкономразвития предложили ввести дифференциацию тарифов: при потреблении до 300 кВт⋅ч в месяц электроэнергия будет оплачиваться по базовому тарифу, свыше 300 кВт⋅ч — по повышенному, а более 500 кВт⋅ч — по "экономически обоснованному".

Также, по информации издания, министерство предлагало до 2033 года постепенно отменить льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения.

Идею дифференциации не одобрил, в частности, глава Минстроя Владимир Якушев. Выступая в Госдуме, он отметил, что сталкивался с этим вопросом, когда возглавлял Тюменскую область.

Якушев напомнил, что регион не стал участвовать в эксперименте по введению лимитов энергопотребления, а в целом по стране его результаты оказались "несколько противоречивыми".