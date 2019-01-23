Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
66.49
75.24
68.25
Прогноз
28.01 – 04.02
$
65.19
76.26
Индексы и котировки Brent
61.10
–0.13 Золото
1283.32
–0.02 РТС
1186.51
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
23.01
1.1383
–0.0115
10.01
1.1498
20.01
09.01

Власти отложили обсуждение дифференциации энерготарифов для населения 

Р-Спорт + ещё 4 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака обсудили возможность введения дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и решили пока закрыть эту тему на неопределенный срок, сообщил представитель вице-премьера Илья Джус.
Также не будет пока обсуждаться и отмена понижающего коэффициента для квартир с электроплитами и индивидуальных жилых домов, добавил он.
"Вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года", — пояснил Джус по итогам совещания у Козака.
Дифференциация тарифов
Накануне газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что в Минэкономразвития предложили ввести дифференциацию тарифов: при потреблении до 300 кВт⋅ч в месяц электроэнергия будет оплачиваться по базовому тарифу, свыше 300 кВт⋅ч — по повышенному, а более 500 кВт⋅ч — по "экономически обоснованному".
Также, по информации издания, министерство предлагало до 2033 года постепенно отменить льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения.
Идею дифференциации не одобрил, в частности, глава Минстроя Владимир Якушев. Выступая в Госдуме, он отметил, что сталкивался с этим вопросом, когда возглавлял Тюменскую область.
Якушев напомнил, что регион не стал участвовать в эксперименте по введению лимитов энергопотребления, а в целом по стране его результаты оказались "несколько противоречивыми".
Р-Спорт: последние новости
РТРС назвала цены на телевизоры и приставки для приема цифрового сигнала Для строительства второй очереди "Восточного" привлекут нового подрядчика Премьер Италии связал растущий госдолг со вступлением в еврозону
Комментарии
Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Электричество по норме: власть пощадила россиян63
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона1
Костин заявил об отсутствии в РФ «зарплатного рабства»1
РФПИ спрогнозировал рост российской экономики2
Легендарный производитель компьютеров резко подорожал1
Видео
04:27
В России нашли новую замену доллару
Экономика
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
08:49
Россия теряет миллиарды из-за НДС
Экономика
03:24
Меркель приняла решение по поставкам российского газа
Экономика
04:28
Европа испугалась остаться без российского газа
Экономика В мире
03:43
Украина провалила сделку по газу
Экономика Статьи
01:00
Когда начнется слежка за деньгами россиян
Личный счет Статьи
02:06
Россиянам готовят «замену» Сбербанка
Личный счет
00:38
Депутаты предложили простить всем россиянам долги за ЖКХ
Экономика
04:18
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» сливаются
Компании Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение