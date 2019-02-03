Кипр ужесточает условия выдачи «золотых виз» 

До начала следующего года власти Кипра должны выработать правила предоставления гражданства. Голосованию предшествовали длительные дискуссии. Противники законопроекта подчеркивали, что он будет препятствовать инвестициям. Сейчас паспорта и виды на жительство выдающихся в обмен на инвестиции в экономику страны.
Кипрская программа по предоставлению гражданства считается одной из самых лучших, поскольку она удобна и прозрачна, говорит эксперт портала «Приан.ру» Филипп Березин.
Филипп Березин эксперт портала «Приан.ру» «Гражданство можно получить, внеся 2 млн евро, либо приобретя на эту сумму недвижимость, либо второй вариант — вложив часть этих денег в некие ценные бумаги. И ежегодно эта программа приносила Кипру около 1 млрд евро. Программа работает с 2013 года. Ориентировочный параметр — половина соучастников этих программ — это россияне. Киприоты с начала 2018 года свою программу пытались каким-то образом ужесточить, в частности сделали квоту в 700 заявок. То есть больше, чем 700 паспортов ежегодно они выдавать не могут. А второе ограничение — они стали дольше рассматривать все документы, которые подают соискатели. Если раньше в течение трех месяцев заявление должно было быть рассмотрено, то сейчас речь идет о полугоде и большем сроке. Никакого конкретного решения, как будет происходить это ужесточение, в чем оно будет заключаться на данный момент, нет. Поэтому я предполагаю, что паниковать рано. Во-первых, программу не отменят. Да, скорее всего, ее как-то ужесточат, но киприоты сделают все возможное, чтобы все-таки не лишиться потенциальных соискателей гражданства, потому что для них это действительно очень серьезные финансовые потери, если вдруг эта программа будет приостановлена».
В январе Еврокомиссия представила доклад о том, как работают схемы гражданства или резидентства в обмен на инвестиции. Согласно докладу, подобные программы существуют в 20 из 28 стран ЕС При этом авторы документа указали, что только три страны фактически торгуют гражданством — это Болгария, Кипр и Мальта. Болгары после доклада свою программу оперативно приостановили.
Для получения «золотой визы» на Мальте необходимо внести в национальный инвестфонд 650 тысяч евро и еще 150 тысяч евро в экономику, при этом необходимо приобрести или арендовать недвижимость. Болгарский «золотой паспорт» обойдется в 1 миллион евро инвестиций. О закрытии программы на Кипре пока никто не говорит. ЕС просто недостаточно тех шагов, которые он уже предпринял.
Киприоты по-прежнему не требуют от обладателя «золотой визы» постоянного пребывания в стране на протяжении определенного количества дней, говорит директор московского офиса компании «Тэкс Консалтинг Ю Кей» Эдуард Савуляк.
Эдуард Савуляк директор московского офиса компании Tax Consulting UK «ЕС хотело бы, чтобы программа ужесточилась, а не закрылась. На самом деле на Кипре сейчас фактически в рамках этой программы строят только супер дорогое элитное жилье и фактически больше никуда эти деньги не идут. То есть максимум рынок недвижимости, и конкретно только самый дорогой. Раньше говорили, что другие направления есть. Инвестиции, там, сельскохозяйственные и прочие. Вот давайте расширим. Сейчас пока конкретных предложений нет ни по закрытию, ни по расширению этой программы. Речь идет о том, что давайте ее изменим. Как дальше будет это происходить? Ну, во-первых, может быть введут градацию, в том числе на недвижимость. Допустим, не два миллиона, а два с половиной, три или пять. Для тех, кто в сельское хозяйство инвестирует или в какие-то другие отрасли, допустим, два. Ну и, возможно, раз ужесточение будет, ЕС все-таки будет настаивать на том, чтобы паспорт без проживания не давали».
В декабре приостановила выдачу инвестиционных или так называемых «золотых» виз Британия. Больше всего их было у россиян и китайцев. Виза инвестора появилась в 2008 году с целью привлечения на богатых людей, проживающих за пределами ЕС. Такая виза была, в частности, у российского миллиардера Романа Абрамовича, у которого возникли проблемы с ее продлением. В итоге он отозвал заявку на получение визы.