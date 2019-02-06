Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.72
$
66.09
74.92
75.20
Прогноз
11.02 – 18.02
$
65.50
75.00
Индексы и котировки Brent
61.73
–0.55 Золото
1313.10
+0.06 РТС
1218.40
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
06.02
1.1382
+0.0030
22.01
1.1353
03.02
23.01
11.01

Положительное сальдо торгового баланса РФ выросло на $80 млрд 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Прайм
Профицит торгового баланса России вырос в 1,62 раза по итогам 2018 года. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
Согласно опубликованным материалам ведомства, общий объём профицита торгового баланса вырос в прошлом году на $80, 6 млрд и достиг $211,6 млрд
При этом возрос и объём экспорта из РФ — по итогам года он вырос на 25,6%, составив $452,1 млрд При этом доля стран дальнего зарубежья составила 87,9% общего объема экспорта, а на страны СНГ пришлось 12,1%.
В структуре экспорта 63,7% традиционно составили топливно-энергетические товары (в январе-декабре 2017 года — 59,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья они составили 67,6%, в страны СНГ — 35,9% (в январе-ноябре 2017 года — 63,4% и 32,9%).
По итогам 2018 года на 5,1% увеличился импорт РФ, его объём достиг $240,5 млрд В общем объёме импорта на страны дальнего зарубежья пришлось 89%, на страны СНГ — 11%.
В товарной структуре импорта 47,3% пришлось на поставки машин и оборудования. При этом он занимает 50,6% в товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья и 20,5% в структуре импорта стран СНГ, сообщает ФТС.
Как ранее сообщал News.ru, отчисления ФТС в 2018 году в бюджет выросли на 32,5%.
News.ru: последние новости
Экс-глава МЧС стал советником президента ОАК Помощники депутатов ГД остались без зарплат Суд арестовал ещё одного фигуранта дела Арашуковых
Комментарии
Другое , В мире , Политика , СНГ , Экономика
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Медведев пригрозил Белоруссии
Экономика
В России резко подорожал валидол
Рынки Личный счет
Россия и Иран придумали способ насолить США
Экономика Рынки
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Сбербанк ухудшил условия для россиян
Личный счет
Грузия делает важнейшую уступку России
Экономика В мире
Россиян начали штрафовать за нежелание строить дома
Недвижимость
Москвичам придется платить за метро по-новому
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение