В Крыму введение доплат помогло приостановить отток медиков из поликлиник

Введение региональных доплат и других мер социального стимулирования, в том числе по оплате услуг ЖКХ, помогло приостановить отток медицинских работников из поликлиник Крыма, сообщила в среду заместитель председателя Совета министров Республики Крым Алла Пашкунова.

Ранее глава Минздрава Крыма Александр Голенко сообщал ТАСС , что в настоящий момент в регионе вакантны порядка 900 врачебных должностей практически по всем специальностям. В целом, по его словам, дефицит медицинских работников остается одной из основных проблем здравоохранения Крыма.

"В этом году мы ввели систему материальной поддержки врачей первичного звена. Нам удалось остановить отток [медработников]. Мы ввели региональные надбавки, социальные доплаты врачам по оплате услуг ЖКХ", — сказала она в ходе панельной сессии: "Страховые компании в здравоохранении: за и против" в рамках инвестиционного форума в Сочи.

По словам Пашкуновой, власти Крыма пытаются найти социальную мотивацию для того, чтобы прекратить отток медработников. Еще одной из таких мер может стать принятие республиканским парламентом закона о первоочередной постановке детей медработников в очередь в детские сады.

Вице-премьер также отметила, что за четыре года объем финансирования медицинской отрасли значительно увеличился. Если в 2013 году, когда Крым еще находился в составе Украины, на всю систему здравоохранения в республике тратилось 4, 5 млрд рублей, то уже в 2015 году по системе обязательного медицинского страхования, регион получил 15 млрд рублей, а на 2019 год — 21, 5 млрд рублей.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля — так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".