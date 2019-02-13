«Россети» представят на инвестфоруме в Сочи концепцию цифровизации электросетей

Компания "Россети" планирует представить концепцию цифровой трансформации электросетевого комплекса на Российском инвестиционном форуме 14 февраля, сообщили ТАСС в компании.

Компания занимается цифровизацией электросетевого хозяйства в рамках майского указа президента РФ для выхода на новый уровень технологической эффективности. Цифровизация станет одним из факторов повышения надежности и качества электроснабжения потребителей. Презентацию концепции проведет генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский

Также "Россети" проведут на инвестфоруме круглый стол с более 30 главами субъектов России по развитию электросетевого комплекса с учетом цифровой трансформации. В мероприятии примет участие министр энергетики России Александр Новак . Также компания поведет совещание по цифровизации в рамках инвестфорума, следует из материалов "Россетей".

Кроме того, "Россети" проведут сессии по источникам инвестиций для цифровизации с участием представителей финансовых организаций и по кадрам в условиях цифровой трансформации.

Ранее сообщалось, что 21 декабря 2018 года совет директоров группы компаний "Россети" одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".