Анапа привезла на форум в Сочи проект о развитии виноградарства

Власти Анапы презентуют на Российском инвестиционном форуме пять проектов, каждый из которых затрагивают свою важную для развития города сферу. Так, подготовлены для подписания соглашения по развитию санаторно-курортного комплекса муниципалитета, потребительской сферы и АПК. Об этом рассказал "Российской газете" мэр Анапы Юрий Поляков

— Каждый из пяти по-своему интересен и важен для нашего города. Развитию туризма, нашей главной бюджетной составляющей, будет способствовать строительство на Пионерском проспекте отеля под названием FioLeto. А новым объектом притяжения в потребительской сфере станет уже известный краснодарцам супермаркет "Табрис", — объясняет Поляков. — К тому же давно назрел вопрос переноса автовокзала за городскую черту, и новым этапом в развитии транспортной составляющей курорта станет строительство автовокзального комплекса. Располагаться он будет рядом с железнодорожной станцией, что точно сделать объект гораздо удобнее.