Ветропарк позволит сократить энергодефицит Адыгеи на 20%

Инвестиционный проект по строительству ветропарка позволит сократить энергодефицит Адыгеи на 20%. Об этом сообщил в четверг глава региона Мурат Кумпилов на встрече с генеральным директором АО "НоваВинд" Александром Корчагиным, состоявшейся в рамках Российского инвестиционного форума.

"Планируется, что его [проекта] реализация позволит сократить энергодефицит республики Адыгея на 20%", — сказал Кумпилов.

По его словам, реализация проекта по генерации ветряной энергии также позволит создать в республике новые рабочие места и обеспечит дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона. Кроме того, Кумпилов подчеркнул, что, с учетом приоритетности развития энергогенерации на основе возобновляемых источников, сопровождение данного проекта осуществляется в режиме одного окна.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона, Корчагин поблагодарил власти Адыгеи за содействие, отметив конструктивное взаимодействие с органами власти в решении возникающих вопросов. В частности, в рамках сопровождения проекта было проведено свыше десятка совещаний и непротокольных встреч, сформирован план-график выполнения работ по земельным вопросам, проработана задача по внесению изменений в документы территориального планирования. Объект также включен в схему и программу развития электроэнергетики республики.

По данным пресс-службы, руководство компании также заверило, что все намеченные планы будут воплощены в срок. Так, выработка первой генерации ожидается летом текущего года, а сам ветропарк будет состоять из 60 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. В его строительстве используются только современные технологии, направленные на обеспечение экологической безопасности, а также устойчивости возводимых строений.

Кумпилов в этой связи выразил уверенность в том, что первый в стране мощный ветропарк даст импульс для развития экономики региона. Более того, по его словам, пилотный проект станет отправной точкой в развитии ветроэнергетики в России.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".