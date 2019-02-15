Нижегородская область будет сотрудничать с Росатомом в сфере ЖКХ

Госкорпорация "Росатом" намерена реализовать пилотную концессию на системы водоснабжения и водоотведения в Сарове. Планируется привлечь средства государственной поддержки в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

"Подписанное соглашение предусматривает цифровизацию производственных процессов в рамках проекта "Умный водоканал". Использование современных технологий позволит уменьшить число аварий на сетях, улучшить качество воды. Саров — один из 20 пилотных российских городов по реализации проекта "Умный город". Мы рассчитываем, что программное обеспечение "Цифровой водоканал" в дальнейшем можно будет использовать и в других муниципалитетах Нижегородской области", — приводит пресс-служба слова Никитина.

По словам гендиректора госкорпорации "Росатом", проект "Умный город Саров" включен в число лучших практик, рекомендованных ООН-Хабитат — программой Организации объединенных наций по населенным пунктам.

"Новое направление сотрудничества — это концессии в сфере водоснабжения и водоотведения, причем мы планируем не только модернизацию систем, но и их качественное преобразование за счет внедрения цифровых технологий и элементов "Умного водоканала". Подобный проект у нас уже разрабатывается в другом атомном городе — Лесном Свердловской области", — отметил Лихачев.

Также предполагается реализация "Росатомом" концессионного соглашения с объектом концессии "Центр обработки данных". Еще одно направление — создание прототипа технических решений "Умный город" с применением технологии бережливого производства на территории поселка Сатис Дивеевского района и новой демонстрационной зоны в технопарке "Саров".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.