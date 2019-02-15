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Нижегородская область будет сотрудничать с Росатомом в сфере ЖКХ 

РИА Недвижимость + ещё 4 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере модернизации ЖКХ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Госкорпорация "Росатом" намерена реализовать пилотную концессию на системы водоснабжения и водоотведения в Сарове. Планируется привлечь средства государственной поддержки в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
"Подписанное соглашение предусматривает цифровизацию производственных процессов в рамках проекта "Умный водоканал". Использование современных технологий позволит уменьшить число аварий на сетях, улучшить качество воды. Саров — один из 20 пилотных российских городов по реализации проекта "Умный город". Мы рассчитываем, что программное обеспечение "Цифровой водоканал" в дальнейшем можно будет использовать и в других муниципалитетах Нижегородской области", — приводит пресс-служба слова Никитина.
По словам гендиректора госкорпорации "Росатом", проект "Умный город Саров" включен в число лучших практик, рекомендованных ООН-Хабитат — программой Организации объединенных наций по населенным пунктам.
"Новое направление сотрудничества — это концессии в сфере водоснабжения и водоотведения, причем мы планируем не только модернизацию систем, но и их качественное преобразование за счет внедрения цифровых технологий и элементов "Умного водоканала". Подобный проект у нас уже разрабатывается в другом атомном городе — Лесном Свердловской области", — отметил Лихачев.
Также предполагается реализация "Росатомом" концессионного соглашения с объектом концессии "Центр обработки данных". Еще одно направление — создание прототипа технических решений "Умный город" с применением технологии бережливого производства на территории поселка Сатис Дивеевского района и новой демонстрационной зоны в технопарке "Саров".
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Другое , РИФ Сочи 2019 , Глеб Никитин , Алексей Лихачев , ООН , Росатом
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