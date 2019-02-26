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Гражданские договоры могут скоро стать трудовыми 

Финмаркет + ещё 1 8 часов назад
Фото: Финмаркет
У HR-специалистов и бизнеса в целом появилась проблема. Государственная инспекция по труду (ГИТ) может переквалифицировать договоры подряда (гражданско-правовые) в трудовые, пишут "Ведомости".
Норма не нова: статья 19.1 Трудового кодекса говорит, что материалы проверки ГИТ или предписание инспектора могут стать основанием для переквалификации. Но теперь Верховный суд назвал признаки, когда такое возможно, и ГИТ вернутся к теме с новым рвением.
Оплата и отчисления в обоих договорах сопоставимы, а вот социальных гарантий договор подряда фактически не дает: ни отпуска, ни больничного, ни ограничений при расторжении. Трудовой же договор накладывает на работодателя массу обязательств. Фактически за одну и ту же работу компания платит в виде зарплаты, компенсаций, отчислений и т. д. разные деньги. Государство понимает это и разрешает ГИТ проверять и переквалифицировать договоры, чтобы сохранить социальные гарантии.
Но работодатели остаются в сложном положении. Одно дело, когда компания целенаправленно заключает договоры подряда, желая сэкономить. Другое — по гражданской форме может работать масса людей, в первую очередь фрилансеры, и это нормальная форма для эпизодических работ. Но теперь фрилансера, сделавшего одну презентацию, могут признать сотрудником и обязать компанию заключить трудовой договор. Итог очевиден: готовая продукция подорожает, а конкурентоспособность малого бизнеса упадет — именно он в большей степени пользуется разовыми гражданскими услугами.
А угроза пришла с судебной стороны — от опубликованного без лишнего шума постановления пленума Верховного суда «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей — физических лиц и у работодателей — субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям». В нем 11 признаков, когда инспекторы могут признать гражданско-правовой договор трудовым, их берут на вооружение надзорные органы. Да, постановление касается малого бизнеса, но никто не мешает применять признаки для всех.
Прежде всего — график: если человек работает по графику или посменно, значит, он соблюдает правила внутреннего распорядка и может считаться сотрудником, пишут «Ведомости». Договор о полной материальной ответственности покажет, что человек представляет интересы компании. Расчетные листы с зарплатой, сведения о выдаче средств и перечислении на банковскую карту — причина для ГИТ признать исполнителя штатным сотрудником, как и товарные накладные, счета-фактуры, акты о выполненных работах, путевые листы или заявки на перевозку груза. Еще в списке аудио— и видеозаписи, свидетельские показания, журнал регистрации и проведения инструктажа на рабочем месте, журнал посетителей и переписка сторон, в том числе по электронной почте.
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