Москвич выплатил 150 млн рублей алиментов, когда ему закрыли выезд из РФ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости . Москвич выплатил 150 миллионов рублей алиментов после того, как приставы не выпустили его из России перед Новым годом, рассказал глава московских судебных приставов Сергей Замородских.

"За 12 месяцев (2018 года — ред.) вынесено более 35 тысяч постановлений (должникам по алиментам — ред.) об ограничении права выезда на сумму 7 миллиардов рублей. В преддверии новогодних праздников после применения данной меры одним из родителей были уплачены долги в 150 миллионов рублей", — сообщил Замородских на заседании УФССП по Москве, посвященном подведению итогов за прошлый год.

Он добавил, что за прошлый год московские приставы всего вынесли более 240 тысяч постановлений об ограничении должников в праве выезда из России на сумму 573 миллиарда рублей.