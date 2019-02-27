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Москвич выплатил 150 млн рублей алиментов, когда ему закрыли выезд из РФ 

РИА Новости 7 часов назад
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Москвич выплатил 150 миллионов рублей алиментов после того, как приставы не выпустили его из России перед Новым годом, рассказал глава московских судебных приставов Сергей Замородских.
"За 12 месяцев (2018 года — ред.) вынесено более 35 тысяч постановлений (должникам по алиментам — ред.) об ограничении права выезда на сумму 7 миллиардов рублей. В преддверии новогодних праздников после применения данной меры одним из родителей были уплачены долги в 150 миллионов рублей", — сообщил Замородских на заседании УФССП по Москве, посвященном подведению итогов за прошлый год.
Он добавил, что за прошлый год московские приставы всего вынесли более 240 тысяч постановлений об ограничении должников в праве выезда из России на сумму 573 миллиарда рублей.
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