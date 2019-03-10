В Госдуме предложили расширить полномочия Счетной палаты

"Нововведения позволят в полной мере оценивать эффективность использования средств, выделяемых из федерального бюджета, на всех стадиях их движения", — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В частности, существенно расширится спектр хозяйствующих субъектов, находящихся в сфере контроля со стороны Счетной палаты. Авторы убеждены, что такого рода нововведения назрели, ведь сейчас сами госкорпорации и госкомпании подпадают под прямой аудит ведомства, а их «дочки» — нет. Проверки пока могут проходить только по поручениям президента или правительства, а также обеих палат парламента. Все это, конечно, усложняет проведение полноценного оперативного контроля со стороны Счетной палаты. Согласно документу, финансовый контроль аудиторов распространится на любые компании, в которых есть какая-либо доля участия государства.

Счетная палата рассчитывает на расширение полномочий для борьбы с коррупцией

Законопроектом также предлагается наделить Счетную палату правом контролировать любые компании «в части использования ими средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета». Что особенно актуально в связи с последними законодательными изменениями — Госдума приняла закон, который позволяет выделять напрямую из бюджета РФ субсидии компаниям на объекты инфраструктуры и инвестиционные проекты.

Документ подготовлен как по инициативе депутатов, так и руководства самой Счетной палаты. Ранее Алексей Кудрин заявил журналистам о том, что ведомство рассчитывает на расширение полномочий для борьбы с коррупцией, чтобы стать «центром компетенций в этой сфере». Дело в том, что сейчас функции аудиторов в этой сфере в законодательстве фактически не прописаны, а лишь кратко отмечены «одной строкой», объяснял глава ведомства. В итоге Кудрин пообещал сократить возможности для «коррупционных лазеек» и количество коррупционеров. Повышение эффективности борьбы с коррупцией стало одной из задач, указанных в стратегии ведомства до 2024 года.

Алексей Кудрин обсуждал эту тему с президентом, а также проводил консультации с депутатами Госдумы, что, по всей видимости, и привело к созданию законопроекта. Новые полномочия будут «на руку» ведомству для выполнения задачи, которую Счетная палата определила в качестве приоритета на ближайшие шесть лет — а именно мониторинга выполнения национальных проектов. Ведомство, напомним, собирается создать сквозную систему контроля над их реализацией.

Принятие документа не потребует увеличение расходов из федерального бюджета, указывают авторы инициативы. В случае принятия законопроект вступит в силу со дня его официального опубликования.

Документ, как предполагается, в Госдуме не задержится. Рассмотрев указанный законопроект, Комитет Госдумы по контролю и Регламенту установил срок его подготовки к рассмотрению палатой в первом чтении — в течение нынешнего марта.

Нижняя палата парламента эффективно работает в тесной «связке» со Счетной палатой, о чем ранее не раз заявлял Вячеслав Володин. Нынешний созыв депутатов ранее уже принимал законы о расширении полномочий ведомства, а также региональных аудиторов. Так, ранее Госдума дала СП больше возможностей для участия в законотворческом процессе.